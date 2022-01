Battlefield 2042: Steam accetta le richieste di rimborso, server sempre più vuoti

Dopo aver appreso la difficile situazione del subreddit ufficiale di Battlefield 2042, il quale rischia la chiusura per via della tossicità dei post, si torna a parlare dello sparatutto a causa delle recenti azioni di Steam.

Sembrerebbe infatti che la piattaforma di distribuzione digitale Valve abbia deciso di fare un'eccezione e di accettare le richieste di rimborso da parte degli acquirenti di Battlefield 2042. Il motivo per il quale l'azienda sta accettando queste richieste a distanza di più di quattordici giorni e senza tenere in considerazione il quantitativo di ore trascorso nel gioco è molto semplice: il numero di giocatori sui server è sempre più basso e ciò è ritenuta una giustificazione valida per accogliere la richiesta di rimborso. La notizia si sta diffondendo tra i possessori del gioco e sono sempre più numerosi i giocatori che stanno decidendo di riottenere i soldi, svuotando ulteriormente i server dello sparatutto in prima persona. Non a caso il titolo EA DICE non rientra più nemmeno tra i primi 100 giochi Steam più popolatie, stando alle statistiche riportate dal database, nelle ultime ore è stato registrato un 'picco' di soli 8.948 utenti connessi ai server.

Non è chiaro quale sarà la prossima mossa di Electronic Arts, la quale probabilmente darà il via a qualche iniziativa per cercare di riportare i giocatori sui server del titolo. Nel frattempo, vi ricordiamo che la prima foto della mappa Exposure di Battlefield 2042 è stata avvistata online.