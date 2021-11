Battlefield 2042 primo su Steam ma il multiplayer di Halo ha più giocatori

Steam Best Sellers Last Week



- Battlefield and FH5 Dominate, Halo Pre-orders in Top 10



1. Battlefield 2042

2. Battlefield 2042

3. Battlefield 2042 Gold

4. Forza H5

5. Forza H5

6. Ruined King

7. Ruined King

8. Age of Empires IV

9. Halo Infinite (Campaign)

10. Farming Sim 2022 pic.twitter.com/4LeY4QDa69