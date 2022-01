Battlefield 2042, il subreddit è così tossico che rischia di chiudere: il commento di DICE

Battlefield 2042 non se la sta passando affatto bene: l'ultimo gioco di DICE si è reso protagonista di un lancio problematico, finendo nel mirino di un numero considerevole di critiche a causa di una lunga serie di bug e mancanze. Ad oltre due mesi dal lancio, molti dei problemi lamentati dai videogiocatori non sono ancora stati risolti.

Come già accaduto spesso nel nostro medium, una certa frangia di utenti ha deciso di esprimere le proprie perplessità nel modo sbagliato: insultando e minacciando gli sviluppatori sui social. Il subreddit ufficiale del gioco, in particolare, è diventato estremamente tossico, ricco com'è di attacchi ai creatori di Battlefield 2042 e richieste assurde.

Andy McNamara, Communication Director di EA, non è rimasto in silenzio e in un tweet (poi cancellato) ha dichiarato quanto segue: "Ragazzi, la gente dovrebbe calmarsi. Abbiamo delle cose in lavorazione, ma dobbiamo valutare per bene ciò che è possibile realizzare. Lasciateci tornare al lavoro dopo la pausa festiva. Vi vogliamo bene, ma queste aspettative sono brutali. Le cose che volete richiedono tempo per essere valutate, progettate e implementate".

Per quanto riguarda il subreddit di Battlefield 2042, i moderatori hanno minacciato di chiuderlo: "Nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto insulti, molestie e commenti vili diretti ai membri della nostra community e agli impiegati di DICE. Pubblichiamo questa dichiarazione per avvertirvi che non tollereremo più tutto ciò. [...] Opzione 1: se la tossicità diminuisce, lasceremo il subreddit aperto senza ulteriori restrizioni; Opzione 2: se la tossicità rimane a questi livelli, cominceremo a bloccare immediatamente i thread; Opzione 3: se la tossicità aumenta, chiuderemo il subreddit per un certo periodo di tempo. [...] Sì, le ultime due opzioni sembrano nucleari, ma non vogliamo usarle. La scelta sta a voi. Se non vi piacciono le opzioni disponibili, siete liberi di disiscrivervi e creare la vostra community".



Il clima che circonda Battlefield 2042 non è tra i migliori. Riuscirà DICE a riacquisire la fiducia dei videogiocatori? Parte dell'utenza, intanto, è tornata su Battlefield 5: su Steam, il quinto capitolo della serie sta attirando un maggior quantitativo di giocatori, un trend che va avanti da prima di Natale.