Battlefield 2042, svelata la modalità Portal: partite personalizzate tra passato e futuro

Come promesso nelle scorse settimane, Electronic Arts e DICE hanno approfittato dell'EA Play Live per presentare una nuova modalità di gioco per Battlefield 2042, nuovo capitolo della serie in uscita il prossimo autunno.

La nuova modalità di Battlefield 2042 si chiama Portal, e si tratta di uno strumento creativo sviluppato da Ripple Effect Studios, sussidiaria di EA precedentemente nota come DICE Los Angeles. Battlefield Portal consentirà agli utenti di creare e giocare a delle modalità personalizzate: anche la stessa DICE ne metterà a punto qualcuna offrendo alla community la possibilità di cimentarsi in esperienze differenti da quelle tradizionali.

Gli strumenti creativi offriranno asset proveniente da differenti giochi della serie, come armi, veicoli, gadget e persino intere mappe di Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3, offrendo ai giocatori la possibilità di mixarli a piacimento per dare vita a modalità uniche (ecco spiegato il teaser del 21 giugno che mostrava una mappa di Bad Company 2). Sarà possibile, ad esempio, far combattere i soldati della Seconda Guerra Mondiale contro gli specialisti moderni del 2042. I creatori saranno inoltre liberi di impostare i set di regole che preferiscono, ma ci saranno, ovviamente, anche alcuni limiti, come l'impossibilità di mescolare diverse forze armate nell'ambito dello stessa squadra; inoltre, i gadget provenienti da diverse ere non saranno perfettamente bilanciati, quindi toccherà ai creatori trovare l'equilibrio giusto. Ripple Effect Studios si è premurata di aggiornare tutti i contenuti dei vecchi giochi per farli funzionare a dovere nell'ultima iterazione del Frostbite che muove Battlefield 2042.

Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra anteprima di Battlefield Portal e nella Video Anteprima allegata in apertura di notizia. Il lancio di Battlefield 2042 è fissato per il 22 ottobre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.