Battlefield 2042: svelato il peso della Beta su PlayStation 5

Mettendo la parola fine a speculazioni e leak, DICE ha finalmente confermato che la Beta di Battlefield 2042 si terrà dal 6 al 9 settembre. Emergono ora le prime informazioni circa il peso dell'applicazione che dovranno scaricare i possessori di PlayStation 5.

Come ci svela il sempre attivo account di PlayStation Game Size, sarà necessario scaricare 16.8GB di dati per installare il pacchetto contenutistico incluso nella Beta di Battlefield 2042 su PS5. Si tratta di una cifra tutto sommato modesta, che tuttavia potrebbe andare ad espandersi con gli aggiornamenti susseguenti al lancio della fase di playtest. Gli utenti, in ogni caso, dovrebbero riuscire ad immergersi nella nuova esperienza bellica in poco tempo, considerando anche che potranno procedere al preload del file già a partire dal 5 ottobre.

Ricordiamo che la Beta di Battlefield 2042 sarà accessibile dal 6 al 7 settembre soltanto a coloro che hanno pre-ordinato lo sparatutto di DICE o sono abbonati a EA Play e/o Xbox Game Pass Ultimate. Dall'8 al 9 settembre potranno unirsi alla battaglia tutti gli altri giocatori in fervente attesa di provare con mano il titolo. Per partecipare a questa versione di prova non sarà necessario il PlayStation Plus, mentre l'Xbox Live Gold sì.

In attesa della Beta e del lancio definitivo atteso per il 19 novembre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Battlefield 2042 per tutti gli approfondimenti del caso.