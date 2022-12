Battlefield 2042: il team fornisce alcuni dettagli sulle stagioni 4 e 5

Come tutti sappiamo, il corso di Battlefield 2042 è stato piuttosto travagliato e ricco di numerose insidie. Mentreil team di Battlefield chiede una seconda chance, a distanza di un anno l'ultima iterazione dell'iconico brand FPS è approdato anche sui lidi di Game Pass. Al di là di questo, però, sono giunte ulteriori novità sul titolo.

A parlare del futuro di Battlefield e delle nuove esperienze, o meglio di Battlefield 2042, è proprio DICE, che ha fornito dei dettagli non di poco conto sulla stagione 4 e 5 di Battlefield 2042. Al momento la road map del titolo prevede l'arrivo della patch 3.2 agli inizi del 2023. Però, i piani non prevede il solo arrivo di un aggiornamento, bensì delle due prossime stagioni del titolo. Stando a quanto dichiarato, la stagione 4 di Battlefield 2042 verrà lanciata con l'inizio del nuovo anno, segnando l'inserimento di un nuovo Battle Pass e di altri nuovi contenuti.

Insieme alla season 4 nel 2023, Battlefield 2042 riceverà una nuova mappa. Per il momento il team non ha fornito un primo sguardo su quella che rappresenta una delle novità più sostanziali del gioco, anche se è stato dichiarato dalla stessa DICE che questa sarà più corta e incentiverà la presenza di scontri più ravvicinati, andando a porre rimedio ad uno dei più evidenti difetti percepiti e lamentati dalla community. Buone notizie, quindi, per la prossima stagione di Battlefield 2042, con la quale arriveranno contenuti inediti che tenteranno di ravvivare l'interesse per il gioco. Tuttavia, vi è in cantiere anche una stagione 5.

Si tratta di un'idea in pre-produzione, che richiederà parecchio tempo prima di approdare sui lidi delle diverse piattaforme di gioco. Però, vi è già modo di sapere che anche con quest'ultima stagione saranno inseriti nuovi contenuti attinenti al Battle Pass, una nuova mappa e tanto altro ancora. Stando a quanto riferito dalla stessa DICE, la mappa della stagione 5 sarà un "campo di battaglia dimenticato", correlato al capitolo della saga Battlefield 4.

Per il resto, quali altri contenuti sono prossimi all'uscita su Battlefield 2042? Oltre il sopracitato aggiornamento in arrivo, l'inserimento di nuovi specialisti - il cui sistema verrà ridisegnato con la patch 3.2 in uscita nel 2023 - saranno solo alcuni elementi del piatto forte offerto da Dice ed Electronic Arts.