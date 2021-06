Battlefield 2042: una terza modalità di gioco verrà rivelata all'EA Play il 22 luglio

Dopo settimane di rumors EA ha alzato il sipario sul nuovo capitolo della sua serie bellica di punta: Battlefield 2042 uscirà il prossimo 22 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per l’occasione sono state svelate anche le modalità di gioco che comporranno il multiplayer del titolo DICE.

A tal proposito c’è una particolarità interessante da segnalare: oltre alle già annunciate All-Out Warfare e Hazard Zone è prevista anche una terza modalità di gioco al momento ancora avvolta nel mistero. Stando a quanto comunicato da EA, si tratta di un qualcosa di completamente inedito all’interno del franchise che verrà svelato in occasione dell’EA Play fissato per il 22 luglio 2021. Il colosso americano invita dunque i fan a connettersi al proprio evento in streaming dove verrà fatta chiarezza sul futuro delle produzioni targate EA in arrivo nei prossimi mesi e nel 2022 su PC e i sistemi Sony e Microsoft di vecchia e nuova generazione.

Ricordiamo inoltre che Battlefield 2042 non avrà la campagna single player: EA e DICE hanno infatti preferito concentrarsi esclusivamente sul comparto online per il nuovo capitolo della serie, che sarà ambientato in un contesto futuristico ed offrirà battaglie in mappe di vaste dimensioni fino a un massimo di 128 giocatori attivi contemporaneamente. Una beta del gioco è prevista per i prossimi mesi, ma sarà accessibile soltanto per coloro che effettueranno il pre-order del titolo EA. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Battlefield 2042.