Battlefield 2042: test sospesi su PS5 a causa di problemi tecnici?

Come avrete già notato dalla pubblicazione di una serie di video gameplay di Battlefield 2042 trapelati online, i test tecnici dello sparatutto EA DICE sono ufficialmente iniziati ma quelli della versione PlayStation 5 potrebbero essere stati temporaneamente sospesi.

A comunicarlo sui social è stato l'account Twitter PlayStation Game Size, il quale ha segnalato che i test dello shooter in prima persona sono stati sospesi esclusivamente sulla console di nuova generazione Sony a causa della presenza di un 'errore critico' della build. A confermarlo sono stati anche alcuni giocatori che hanno condiviso gli screen della mail che Electronic Arts ha inviato ai tester che giocano su PlayStation 5 per informarli dell'accaduto. Purtroppo non è chiaro di che tipo di problema si tratti nello specifico ma è chiaro che un errore del genere non sia trascurabile, visto che ha compromesso l'intero playtest del fine settimana. In ogni caso non sembrano esserci problemi di sorta sulle altre piattaforme, sulle quali il gioco sembra funzionare senza problemi di sorta e permetterà ai giocatori di testarne le funzionalità online nelle prossime ore.

