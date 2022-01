Battlefield 2042 è fuori dalla Top 50 dei giochi Xbox più giocati negli Stati Uniti

Non è un bel momento per Battlefield 2042: al momento il gioco di Electronic Arts e DICE non rientra tra i 50 videogiochi più giocatori su Xbox negli Stati Uniti, un problema non di poco conto per un titolo appartenente ad una serie di grande profilo.

Purtroppo nel corso delle ultime settimane il gioco è stato gradualmente abbandonato dalla community e anche su Steam i server di Battlefield 2042 sono vuoti, tanto che Valve ha iniziato ad accettare richieste di rimborso anche oltre i termini consentiti, proprio a causa dei tanti bug e delle problematiche che stanno affossando la vita commerciale del nuovo Battlefield.

EA sta lavorando per apportare le migliorie richieste dalla community e l'ultimo aggiornamento risale al 20 gennaio, stando alle parole di Tom Henderson però in casa DICE ci sarebbero idee confuse riguardo al supporto post lancio e il publisher starebbe pensando di rendere Battlefield 2042 free to play, o almeno una parte del gioco, come la modalità Portal, mentre Hazard Zone sembra esclusa poiché capace di attirare solamente pochi centinaia di utenti al giorno e dunque non avrebbe il potenziale per spingere poi all'acquisto del gioco completo.

Una situazione difficile per Electronic Arts che si trova ora costretta a fare i conti con il flop di un gioco appartenente ad uno di suoi franchise più celebri e venduti.