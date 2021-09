Battlefield 2042: trapelano le date di Beta ed Early Access? Parla Tom Henderson

Si torna a parlare della Beta di Battlefield 2042, il cui inizio ancora non è stato comunicato ufficialmente da Electronic Arts ma che sembra ormai sempre più vicino. A tornare sul tema è Tom Henderson, famoso insider che già in precedenza aveva correttamente fornito varie anticipazioni sul prossimo episodio della longeva serie bellica di DICE.

Secondo il leaker, la Open Beta dovrebbe avere inizio a partire dal prossimo 8 ottobre e durare fino al 10 ottobre, mentre l'Early Access sarebbe invece fissato per il 6 dello stesso mese. In aggiunta, Henderson riferisce che la comunicazione ufficiale sulle date arriverà il 24 settembre 2021, supposizione basata su alcuni tweet del community manager di EA che lasciano intendere come l'annuncio sia ormai dietro l'angolo. Già in precedenza l'insider aveva rivelato le date di Early Access e Beta di Battlefield 2042, riferendosi sempre al 6 ottobre come in questa occasione: in quell'occasione Henderson rivelò di aver trovato l'informazione in un "database interno", mentre adesso fa riferimento soltanto ai messaggi del membro di EA senza nessun'altra fonte specifica.

Negli scorsi giorni è stato rimosso l'Early Access alla Beta di Battlefield 2042 su PS4: nei suoi tweet Henderson non cita in alcun modo questo fatto, pertanto per avere la certezza se su console old-gen sarà accessibile o meno la Beta bisogna aspettare informazioni da EA. Ricordiamo ad ogni modo che, dopo il rinvio, Battlefield 2042 arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 19 novembre 2021.