Battlefield 2042 si trasforma in Escape From Tarkov con la modalità Hazard Zone

Siete interessati ad Escape From Tarkov e vorreste giocare a qualcosa di simile su console? Sappiate allora che una delle modalità scoperte dai dataminer di Battlefield 2042 potrebbe essere proprio quello che state cercando.

Analizzando i file del tech test in versione PC, alcuni utenti sono riusciti ad estrapolare delle informazioni molto interessanti su una terza modalità dello sparatutto EA DICE che potrebbe proporre un tipo di esperienza completamente nuovo per chi è abituato alle modalità classiche della serie. Tale componente del gioco dovrebbe prendere il nome di Hazard Zone e, stando a quanto dichiarato dai leaker, sarebbe molto simile alle partite di Escape From Tarkov. Questa modalità non ha mappe uniche ed è ambientata in quelle già esistenti, nelle quali mette i giocatori in un contesto dove occorre sopravvivere ai bot controllati dall'IA e ad altri giocatori (si tratta quindi di una modalità PvPvE) nel tentativo di accumulare equipaggiamento che verrà perduto permanentemente in caso di morte. Insomma, si tratta di un tipo di esperienza molto particolare e che potrebbe aumentare ulteriormente la longevità del titolo.

In attesa di un annuncio ufficiale, vi ricordiamo che secondo le ultime voci di corridoio il test tecnico di Battlefield 2042 girerebbe meglio su Xbox Series X che su PC.