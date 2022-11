Battlefield 2042, è ufficiale: arriva gratis su EA Play e Game Pass Ultimate, ecco quando

Le voci di corridoio riguardanti l'arrivo di Battlefield 2042 su Game Pass si concretizzano con l'annuncio, da parte della stessa Electronic Arts, dell'imminente ingresso dello sparatutto multiplayer nel catalogo dei titoli accessibili 'gratuitamente' dagli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Nell'ultimo diario di sviluppo pubblicato da DICE e Ripple Effect, i rappresentanti delle due sussidiarie di EA informano tutti gli appassionati di FPS che Battlefield 2042 entrerà presto a far parte del Vault di EA Access e che, di conseguenza, potrà essere scaricato e fruito da tutti gli abbonati a EA Play e a chi è iscritto al tier Ultimate di Xbox Game Pass.

L'ingresso di Battlefield 2042 nel catalogo di EA Play e Game Pass Ultimate è previsto per la fine novembre in contemporeanea con l'aggiornamento che darà il via alla Stagione 3 del chiacchierato kolossal sparatutto. Ma non è tutto.

Per celebrare l'arrivo della Stagione 3 di Battlefield 2042 con il ritorno alle vecchie Classi, DICE e Ripple Effect intendono offrire a tutti i giocatori l'opportunità di scoprire le novità della nuova fase ingame del titolo partecipando a una prova gratuita che avrà luogo su console Xbox dall'1 al 4 dicembre, su PC (Steam) dall'1 al 6 dicembre e su piattaforme PlayStation dal 16 al 23 dicembre.