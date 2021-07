Battlefield 2042: ufficiale il cross-play su next-gen, parla DICE

DICE ha fornito diversi nuovi dettagli in merito agli Alpha Test di Battlefield 2042, l’atteso nuovo capitolo della serie in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 22 ottobre. L’esperienza offerta dal gioco sarà rigorosamente multiplayer e sarà possibile provarla in anteprima grazie al Technical Playtest.

Come già comunicato in precedenza, l’alpha non sarà ad accesso libero e coinvolgerà soltanto alcune migliaia di giocatori iscritti ad EA Playtesting. Sebbene l’iscrizione al servizio sia libera, soltanto una ristretta manciata di utenti sarà contattata dagli sviluppatori per prendere parte alle prove.

DICE conferma un altro importante dettaglio: i test implementeranno funzioni di cross-play, consentendo così ai giocatori PC, PS5 e Xbox Series X/S di poter giocare assieme indipendentemente dal sistema utilizzato per l’alpha. Per questo motivo, Electronic Arts ha deciso di posticipare la partenza del Technical Playtest, inizialmente prevista per un generico luglio, a una data successiva non ancora comunicata ma sempre fissata per questa estate.

La prova servirà ad EA per valutare anche l’efficacia del cross-play, ancora in fase di elaborazione, in vista del gioco completo. L’obiettivo degli autori è quello di garantire tale funzione tra gli utenti PC e next-gen, permettendo ai giocatori di scegliere liberamente se abilitarla o disattivarla. Il team intende inoltre implementare le stesse funzionalità anche su console old-gen, con i giocatori PS4 e Xbox One che potranno competere assieme. Considerato che le versioni next-gen avranno un numero di giocatori superiore (128 contro 64) e mappe di dimensioni molto più ampie, non sarà possibile il cross-play tra utenti di vecchia e nuova generazione.

In lavorazione anche un sistema di cross-progression e cross-commerce, con i giocatori che potranno condividere i loro progressi e contenuti acquistati attraverso tutte le piattaforme: ciò consentirà ad esempio a un utente PlayStation di importare tutti i suoi dati su PC o Xbox e viceversa, a meno di eventuali restrizioni su specifici contenuti comunicate da EA.

Infine, gli sviluppatori ribadiscono che quanto verrà mostrato nel Technical Playtest non rappresenterà l’esperienza definitiva di Battlefield 2042 essendo incentrato principalmente sulla resa tecnica del gioco. Per un assaggio più concreto su tutti i contenuti e il gameplay dell’opera bisognerà aspettare l’Open Beta prevista nei prossimi mesi, prima del lancio del gioco sul mercato.



