Battlefield 2042, l'ultima modalità è Buttlehub? Nuovi rumor da Tom Henderson

In occasione ell'E3 2021, Electronic Arts ha offerto al pubblico più occasioni per dare uno sguardo al nuovo shooter DICE, da ultimo con il video gameplay di Battlefield 2042 presentato all'Xbox Showcase Extended.

Il team di casa EA ha però anticipato di essersi tenuto da parte una ulteriore sorpresa per gli appassionati, con un'ultima modalità di gioco ancora da svelare. Su questo fronte, tuttavia, potrebbero essere già giunte alcune anticipazioni, per voce del noto insider Tom Henderson. Dopo aver correttamente anticipato un'ampia rassegna di dettagli su Battlefield 2042, quest'ultimo è tornato alla carica, preannunciando il reveal della modalità "Battlehub".

Secondo quanto riferito, quest'ultima dovrebbe rappresentare una sorta di modalità di gioco meno tecnica e maggiormente votata al puro divertimento. Il bilanciamento - afferma Tom Henderson - dovrebbe lasciare qui spazio alla celebrazione della storia di Battlefield, tra mappe di precedenti capitoli riproposte in versione rimasterizzata, insieme a vecchie armi e veicoli. L'esperienza sandbox di Buttlehub, prosegue, sarà disponibile come download indipendente, ma sarà comunque richiesto l'acquisto di Battlefield 2042 per avervi accesso. In futuro, conclude, saranno disponibili dei Battle Pass dedicati.



Ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di semplici rumor: informazioni certe in merito arriveranno soltanto con l'EA Play Live del 22 luglio 2021.