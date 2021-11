Battlefield 2042: l'Update 2 con i bilanciamenti ad armi e veicoli è disponibile

Come promesso, oggi 25 novembre Electronic Arts e DICE hanno pubblicato l'Update 2 di Battlefield 2042, il quale mira a bilanciare veicoli e armi, e a risolvere un vasto campionario di bug.

La portata degli interventi è piuttosto vasta, e comincia dalla riduzione della dispersione dei proiettili per tutte le tipologie di armi, ad eccezione degli Shotgun. Ciò dovrebbe portare ad una maggiore accuratezza dei colpi durante il normale gameplay. Il PP-29 ha visto aumentare il rinculo verticale, mentre il KA-520 Super Hokum - 30mm Cannon (Side Mount) ha subito una riduzione generale dei danni, un incremento della dispersione dei proiettili e un riduzione della distanza alla quale i colpi infliggono il maggior quantitativo di danni. Diminuiti anche i danni delle Minigun di tutti i veicoli di terra.

Per quanto concerne i veicoli, l'UAV-1 è stato riabilitato in Battlefield Portal in una versione dotata di un minore ritardo della rigenerazione della salute, una maggiore potenza dei missili contro veicoli e fanteria e la capacità da parte del drone di uccidere i nemici su strada. Grazie alla risoluzione di una serie di bug, è ora possibile portare a termine i match Breakthrough dopo la conquista dell'ultimo settore e i giocatori non dovrebbero più avere dei problemi con il respawn e la rianimazione.

Questi evidenziati sono solamente alcuni degli interventi effettuati, per la lista completa vi invitiamo a leggere il changelog ufficiale sul sito di Battlefield 2042. L'Update 3 è previsto per l'inizio di dicembre, mentre un altro grande aggiornamento è fissato nel periodo natalizio. A gennaio comincerà invece la Prima Stagione di Battlefield 2042.