Battlefield 2042, nuovo update il 25 novembre: ecco il nuovo calendario post lancio

A breve distanza dalla pubblicazione del primo aggiornamento di Battlefield 2042, il team di DICE è pronto a rendere disponibile un secondo update destinato allo shooter.

Quest'ultimo, conferma la software house, sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, giovedì 25 novembre 2021. A seguire, è previsto un fitto calendario relativo al supporto post-lancio, che prevede diversi appuntamenti da qui al prossimo anno. Nello specifico:

Per inizio dicembre è prevista la pubblicazione di un ricco Update 3 ;

è prevista la pubblicazione di un ricco ; Nel periodo natalizio , arriverà un ulteriore grande aggiornamento;

, arriverà un ulteriore grande aggiornamento; Agli inizi del 2022, saranno presentati tutti i dettagli sulla Stagione 1 di Battlefield 2042;

Gli aspetti sui quali DICE sta lavorando sono molteplici, inclusi stabilità e performance. In particolare, il team afferma di star prendendo provvedimenti per potenziare in maniera significativa il funzionamento dei server di gioco. In aggiunta, la software house sta indagando sui problemi di frame rate segnalati dall'utenza PC di Battlefield 2042.



Sempre per quanto riguarda le dinamiche di gioco su PC, DICE afferma di star revisionando alcuni aspetti del gunplay: questi ultimi saranno migliorati con la pubblicazione del'Update 3. In generale, il team ha dedicato molta attenzione all'analisi della mira in-game, con molti cambiamenti che diverranno operativi già con l'aggiornamento di domani.



La maggior parte delle modifiche, tuttavia, sarà introdotta in Battlefield 2042 con l'update di inizio dicembre, che costituirà l' "aggiornamento più grande pubblicato sino ad ora" nello shooter.