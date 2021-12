Battlefield 2042: Update 3 in arrivo domani con oltre 150 fix

DICE ed Electronic Arts sono state di parola e hanno annunciato l'arrivo dell'Update 3 di Battlefield 2042 per domani 2 dicembre. Scopriamo assieme le principali novità del nuovo aggiornamento dello sparatutto in prima persona.

Riassumere in una singola notizia tutti gli interventi previsti è praticamente impossibile, dal momento che il changelog ufficiale dell'Update 3 di Battlefield 2042 menziona oltre 150 tra fix, piccoli cambiamenti, migliorie e nuovi contenuti.

Tra le principali novità del gioco base possiamo menzionare l'introduzione delle Missioni Settimanali. Ogni settimana verranno proposte tre missioni a rotazione, la cui progressione sarà liberamente consultabile dal Menu Principale. Ogni missione garantirà Punti Esperienza, mentre il completamento dell'intero set di tre verrà ricompensato con oggetti cosmetici unici. Per la Modalità Portal, invece, segnaliamo l'introduzione di Rush in tutte le mappe All-Out Warfare, svariati nuovi modelli per il Creatore e una nuova modalità personalizzabile basata sui veicoli chiamata Vehicle Team Deathmatch.

DICE segnala inoltre un incremento della velocità di transizione tra i menu, le opzioni e il matchmaking, un miglioramento generale all'Interfaccia Utente durante il gameplay e modifiche alla schermata di personalizzazione dei Loadout e al Menu Plus che si tradurranno in un numero minore di clic.

Prima della fine di dicembre è atteso anche un altro aggiornamento. Battlefield 2042 è disponibile su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.