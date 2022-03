Battlefield 2042, il nuovo grande update ancora rimandato: arriverà la prossima settimana

Inizialmente previsto per febbraio, DICE aveva già comunicato il rinvio del prossimo grande aggiornamento di Battlefield 2042, che tra le altre cose introdurrà una versione ritoccata della scoreboard durante le partite online.

La software house di Electronic Arts ha ora annunciato un ulteriore rinvio della patch 3.3, che arriverà soltanto durante la prossima settimana. La decisione è stata presa in modo che il team fosse "nella posizione migliore per offrire supporto in caso di problemi che sarebbero potuti emergere durante il fine settimana". DICE ha qundi precisto che le sfide settimanali rimarranno in sospeso per questi ultimi giorni, per poi essere riattivate all'arrivo del nuovo aggiornamento.



Come accennato in apertura, l'update regalerà alla community la nuova Scoreboard che mostrerà sia le morti che le uccisioni, oltre a un'istantanea delle prestazioni di ciascuna squadra e in particolare dei leader di ciascuna fazione. "Grazie per il vostro feedback e i suggerimenti su questo argomento, è molto apprezzato da parte di tutti noi", è il commento fornito al riguardo da parte di DICE.

Inoltre, l'aggiornamento 3.3 per Battlefield 2042 introdurrà lo Steadfast Exclusive Legendary Bundle come ricompensa gratuita per chi ha acquistato l'edizione speciale più costosa del gioco e per compensare il ritardo della Stagione 1. La patch 3.3 include anche "una piccola gamma di correzioni aggiuntive" che saranno condivise la prossima settimana quando verranno pubblicate le note complete sulla patch.

A causa di quanto sta accadendo in Ucraina, DICE ha rimosso un elicottero russo dalle ricompense settimanali di Battlefield 2042.