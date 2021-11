Battlefield 2042: la versione di prova gratis è disponibile con EA Play e Xbox Game Pass

Siete ancora indecisi sull'acquisto del nuovo Battlefield 2042? Sappiate allora che da oggi è possibile provare gratuitamente lo sparatutto per ben 10 ore grazie ad un abbonamento al servizio EA Play su PC, PlayStation e Xbox.

Proprio come accaduto con FIFA 22, tutti i giocatori che dispongono di un abbonamento attivo al servizio targato Electronic Arts possono procedere al download della versione di prova di Battlefield 2042 e giocare la versione finale del titolo per un totale di 10 ore. Sarà quindi possibile provare sia la modalità multigiocatore classica che le due componenti extra del titolo, ovvero Portal e Hazard Zone. Una volta terminata la prova, i giocatori potranno decidere se acquistare o meno il gioco (con un piccolo sconto riservato ai soli abbonati) e mantenere tutti i progressi. Va precisato inoltre che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono ottenere l'accesso al periodo di prova senza costi aggiuntivi, dal momento che l'abbonamento più costoso al servizio Microsoft garantisce anche i benefici di EA Play sia su PC che su Xbox (One e Series X|S).

In attesa di proporvi la nostra recensione del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un lungo provato di Battlefield 2042 a cura di Alessandro Bruni.