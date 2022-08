Battlefield 2042: il video approfondimento sulle novità della Stagione 2 ha una data

La Stagione 1 Zero Hour di Battlefield 2042 sta per volgere al termine su PC e console. I ragazzi di EA DICE e Ripple Effect si preparano così alla prossima fase ingame del loro chiacchierato sparatutto multiplayer annunciando la data del video approfondimento incentrato sulle novità della Stagione 2.

Nel prossimo Development Update di Battlefield 2042, gli sviluppatori dello sfortunato FPS di Electronic Arts illustreranno gli interventi compiuti per ottimizzare, migliorare ed espandere l'esperienza sparatutto del titolo in previsione, appunto, del lancio della Stagione 2.

L'appuntamento con il video speciale sulla Roadmap e sulle novità della prossima Season di Battlefield 2042 è fissato per le ore 17:00 italiane di lunedì 22 agosto. Nei giorni scorsi, le anticipazioni condivise da DICE sui piani previsti per la nuova fase ingame dello sparatutto multiplayer hanno spinto in molti a manifestare la propria delusione per i contenuti della Stagione 2 di Battlefield 2042.

Al netto delle possibili sorprese in arrivo con il Development Update del 22 agosto, EA DICE ha infatti confermato che la prossima Season del controverso sparatutto in prima persona aggiungerà una sola mappa inedita (di dimensioni non particolarmente grandi, per giunta), alla quale s'accompagneranno forse una manciata di nuove armi e un nuovo Operatore. Ad ogni modo, vi ricordiamo che l'attuale Stagione 1 Zero Hour di Battlefield 2042 dovrebbe concludersi nella giornata di giovedì 1 settembre, dando spazio all'immediata partenza della Stagione 2.