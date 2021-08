Battlefield 2042: video della beta tecnica finiscono in rete, EA corre ai ripari

La preview tecnica di Battlefield 2042 è in corso e, come prevedibile, diversi filmati riguardanti i contenuti della versione di prova sono finiti in rete nonostante le raccomandazioni di Electronic Arts di non diffondere anticipatamente riprese i contenuti del gameplay del nuovo episodio atteso per il prossimo 22 ottobre 2021.

Con sempre più video leak sparsi per la rete, EA sta provando a correre ai ripari facendo rimuovere tutti i contenuti, ma l'operazione potrebbe rivelarsi molto più lunga e complicata del previsto considerati i numerosi giocatori alle prese con i test. Alla partenza dei test tecnici, EA aveva raccomandato ai partecipanti di non diffondere nessun filmato relativo al gameplay del gioco, ancora lontano dalla sua versione definitiva. Una richiesta forse irrealistica, quella del colosso americano, che si è così ritrovato Internet inondato di anticipazioni sul nuovo capitolo della longeva serie bellica.

Nonostante i grattacapi, i test proseguono e serviranno ad EA e DICE per capire come perfezionare sempre di più la loro produzione in vista del debutto a ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Di recente l'insider Tom Henderson ha ipotizzato problemi nello sviluppo di Battlefield 2042, sottolineando il fatto che finora del gameplay di gioco si sia visto ancora troppo poco nonostante manchino pochi mesi al lancio. Nel frattempo è stato diffuso il mini film Exodus che racconta il mondo in rovina di Battlefield 2042.