Battlefield 2042: Vince Zampella e l'universo connesso del franchise, ecco l'intervista

I vertici di Electronic Arts hanno svelato il piano di rilancio di Battlefield 2042 che vede tra i protagonisti principali Vince Zampella, già a capo di Respwan Entertainment, con l'obbiettivo di dare nuova vita all'universo di Battlefield.

Come annunciato da Electronic Arts sulle pagine di GameSpot, Vince Zampella prenderà il posto di Oskar Gabrielson alla guida di DICE. Spetterà quindi al veterano di Respawn il compito di guidare il rilancio dell'intero franchise di Battlefield. Durante la lunga intervista, Zampella ha affermato: "Continueremo a evolvere e a far crescere Battlefield 2042 ed esploreremo nuovi tipi di esperienze e modelli di business da aggiungere lungo la strada per fornire ai nostri giocatori una fantastica gamma di possibilità".

Il nuovo corso passerà per la creazione di un "universo connesso" che coinvolgerà i nuovi prodotti ludici e più in generale ogni tipo di contenuto collegato al franchise: "Abbiamo in programma di far crescere Battlefield e intercettare i giocatori attraverso varie esperienze e modelli di crescita, incluso il nostro prossimo Battlefield Mobile in arrivo nel 2022 grazie ad Alex Seropian ed Industrial Toys" ha affermato Zampella. L'obbiettivo finale è quello di "costruire un universo di Battlefield con più progetti interconnessi ed il giocatore al centro".

Insomma, le critiche mosse dalla community di Battlefield 2042 hanno colpito nel segno e il celebre franchise vivrà quindi un processo di ristrutturazione. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Battlefield 2042 sulle nostre pagine.