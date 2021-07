Battlefield 2042 in vista dell'EA Play Live: nuove anticipazioni su tornado e mappe

Nel corso dell'EA Play Live Sotto i Riflettori incentrato sugli FPS targati Electronic Arts, DICE è tornata a parlare di Battlefield 2042, il prossimo capitolo della serie tutto incentrato sul multiplayer ed atteso su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal 22 ottobre 2021.

A soffermarsi sullo sviluppo del nuovo episodio della famosa serie bellica è Oskar Gabrielson di DICE: nel precisare che lo sviluppo di Battlefield 2042 è partito nel 2018, Gabrielson ribadisce quanto l'interferenza di eventi climatici, come i tornado, avranno un ruolo centrale durante le partite, rendendole molto più spettacolari e dinamiche rispetto agli standard dei passati episodi del brand. A tal proposito viene confermata la possibilità di poter sparare e combattere anche quando si viene inghiottiti da un tornado, portando così il gameplay a sperimentare nuovi approcci mai visti prima d'ora nella serie. Confermato inoltre che all'EA Play verrà rivelata la terza modalità di gioco di Battlefield 2042, sulla quale finora c'è stato il più stretto riserbo.

In merito ai contenuti del prossimo Battlefield, Christian Grass di Ripple Effect Studios (il nuovo nome di DICE Los Angeles) rivela che il team è al lavoro per riportare in scena alcune mappe del passato molto amate dai fan, che faranno quindi il loro ritorno nel nuovo titolo. Tuttavia per il momento gli autori non possono svelare ulteriori dettagli riguardo questi contenuti storici. Non resta che aspettare ulteriori dettagli in occasione dell'EA Play in programma per il 22 luglio, dove Battlefield 2042 sarà uno dei protagonisti principali. Nell'attesa potete inoltre ripassare con noi la storia della serie Battlefield.