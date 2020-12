Battlefield 3 è gratis per tutti gli utenti Twitch Prime

Con il mese di dicembre 2020 arriva anche un'altra ondata di giochi gratuiti su Amazon Prime Gaming, ovvero il servizio ad abbonamento conosciuto fino a pochi fa con il nome di Twitch Prime, che include anche Battlefield 3.

Tutti gli abbonati al servizio, che vi ricordiamo è gratuito per gli utenti Amazon Prime, possono quindi visitare la pagina dedicata alle ricompense a tempo per riscattare una copia gratuita dello sparatutto in prima persona su Origin. Cliccando sul grosso tasto azzurro con su scritto "Riscatta ora" dovrebbe aprirsi sul vostro browser web una pagina tramite la quale effettuare l'accesso al vostro account EA Origin e riscattare il gioco su PC. L'offerta resterà valida fino al prossimo 30 dicembre 2020, ultimo giorno per approfittare della promozione in questione.

Tra gli altri prodotti disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati troviamo anche:

Sigma Theory: Global Cold War (gioco completo)

Turmoil (gioco completo)

Close to the Sun (gioco completo)

Skin per Rocket Arena

Pacchetto di skin per Assassin's Creed Valhalla

Bundle di oggetti esotici per Destiny 2: Oltre la Luce

Sempre a proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che da questa sera è possibile giocare gratuitamente a l battle royale Super Bomberman R Online su Google Stadia, anche senza un abbonamento a Google Stadia Pro attivo.