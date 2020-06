Battlefield 3 Remaster è in sviluppo insieme a BF6?

Non solo Battlefield 6, a quanto pare oltre al nuovo episodio della saga, DICE ed Electronic Arts sarebbero al lavoro anche su una versione rimasterizzata di Battlefield 3... ma sarà vero?

La fonte in passato ha rivelato molti dettagli su Battlefield 1 e Battlefield V poi effettivamente confermati, in un video lo YouTuber afferma che molte persone sarebbero al corrente del progetto Battlefield 3, titolo che dovrebbe affiancare come detto il futuro Battlefield 6 in una operazione stile Call of Duty, con Activision impegnata a portare avanti sia il filone dei nuovi giochi (con Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone) sia quello dei classici rimasterizzati come avvenuto nel caso di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Battlefield 3 è stato lanciato nel 2011 su PC, PS3 e Xbox 360 ed è diventato rapidamente uno dei titoli più venduti della serie insieme a Battlefield 4 ed allo spin-off Battlefield Bad Company 2. Non è chiaro se il progetto BF3 Remaster verrà annunciato a breve oppure no, probabilmente Electronic Arts darà priorità al prossimo episodio numerato della saga. Ne sapremo di più durante l'evento EA Play della prossima settimana?