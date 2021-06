Battlefield 4 e altri 6 giochi gratis con Twitch Prime: le nuove promozioni di giugno 2021

Anche a giugno 2021, i giocatori PC abbonati ad Amazon Prime e in possesso di un account Twitch possono riscattare una selezione di giochi in maniera completamente gratuita.

Per questo mese, il programma Twitch Prime offre ben 7 giochi in regalo, per titoli afferenti a diversi generi videoludici. Tutti i titoli possono essere riscattati sin da ora senza alcun costo aggiuntivo, con la promozione che resterà attiva per un periodo di tempo limitato. Di seguito, tutti i dettagli sui titoli inclusi nell'iniziativa:

Battlefield IV : il gioco EA può essere riscattato su Origin sino al 21 giugno;

: il gioco EA può essere riscattato su Origin sino al 21 giugno; BFF or Die : puzzle game cooperativo, può essere riscattato sino al 1 luglio;

: puzzle game cooperativo, può essere riscattato sino al 1 luglio; Newfound Courage : gioco d'avventura che vede intrecciarsi i misteri di una civiltà scomparsa con la nascita di un rapporto d'amore tra Alex e Jake. In occasione del Pride Month, il titolo è gratis sino al 1 luglio;

: gioco d'avventura che vede intrecciarsi i misteri di una civiltà scomparsa con la nascita di un rapporto d'amore tra Alex e Jake. In occasione del Pride Month, il titolo è gratis sino al 1 luglio; Lost in Harmony : rhythm game che offre una storia commovente e la possibilità di creare e condividere livelli musicali con la community. È gratis sino al 1 luglio;

: rhythm game che offre una storia commovente e la possibilità di creare e condividere livelli musicali con la community. È gratis sino al 1 luglio; Batman - The Telltale Series: il titolo di Telltale dedicato al Cavaliere Oscuro può essere riscattato sino al 1 luglio;

Mugsters : action e puzzle game basato sulla fisica, propone una lotta agli alieni ed è gratis sino al 1 luglio;

: action e puzzle game basato sulla fisica, propone una lotta agli alieni ed è gratis sino al 1 luglio; Spitkiss: peculiare platform di precisione, riscattabile sino al 1 luglio;

Ricordiamo inoltre che restano ancora pochi giorni per riscattare tramite Twitch Prime anche Faraway: Director's Cut (4 giugno), Bombslinger (11 giugno), Mana Spark (18 giugno) e Frog Climbers (24 giugno). Restando in tema di offerte, ricordiamo la possibilità di riscattare Tell Me Why gratis su Xbox Store, in occasione delle celebrazioni di Microsoft per il Pride Month.