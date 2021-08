Battlefield 4 e Frostpunk gratis per tutto il weekend su Steam

Oltre a Payday 2 e PUBG arrivano altri due giochi gratis da scaricare nel weekend, Steam ha infatti lanciato una nuova promo che coinvolge due titoli molto diversi tra loro ma ugualmente interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi.

I giochi sono disponibili in prova gratuita per l'intero weekend, questo vuol dire che una volta terminato il periodo promozionale dovrete necessariamente acquistarli per continuare a giocare.

Il primo titolo che vi segnaliamo è Battlefield 4 gratis proposto in versione Premium Edition con tutti i pacchetti di espansione, oltre 20 nuove mappe, 48 assegnazioni esclusive, opzioni di personalizzazione extra, 12 Battlepack bonus con armi e XP e posizione prioritaria nella coda del server. Il secondo gioco gratis è Frostpunk, descritto come "il primo gioco di sopravvivenza di una società. Come leader dell'ultima città al mondo, dovrai occuparti dei cittadini e delle infrastrutture."

Si tratta di una mossa promozionale per riportare hype sul franchise a poche ore dall'annuncio di Frostpunk 2, sequel in arrivo presumibilmente nel corso del 2022. Vi ricordiamo che per tutto il fine settimana su Steam sono disponibili anche PUBG e PayDay 2 in prova gratuita, entrambi in versione completa e nel caso di PayDay 2 anche con supporto VR per la Realtà Virtuale.