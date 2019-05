Battlefield 5 e A Way Out stanno per arrivare su EA Access?

La scorsa settimana Electronic Arts ha annunciato l'arrivo del servizio EA Access su PlayStation 4 a luglio, e al tempo stesso ha aperto una nuova sezione sul sito ufficiale di Access, ancora non visibile al pubblico, ma come sappiamo nulla sfugge ai dataminer...

L'immagine in questione mostra una sequenza di titoli già disponibili per gli abbonati EA Access/EA Origin Access tra cui Burnout Paradise Remastered, Fe, Unravel Two, Titanfall 2, Mass Effect Andromeda, FIFA 19, NHL 19, The Sims 4, Madden NFL 19 e NBA LIVE 19 oltre a Battlefield V e A Way Out... cosa c'è di strano?

Gli ultimi due titoli citati non sono ancora disponibili su EA Access e dunque l'immagine farebbe pensare ad una imminente aggiunta nel catalogo, sicuramente prima del mese di luglio. A Way Out è stato lanciato a marzo 2018 mentre Battlefield V ha visto al luce a novembre dello stesso anno, le tempistiche sono sicuramente mature per l'aggiunta nella lineup del servizio in abbonamento di Electronic Arts...