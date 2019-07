Battlefield 5 si aggiorna: ecco tutte le novità dell'update che aggiunge la mappa Marita

Gli sviluppatori di EA DICE continuano ad aggiornare l'universo sparatutto di Battlefield 5:. L'update gratuito che porta il titolo alla versione 4.2.1 su PC, PS4 e Xbox One introduce due nuovi soldati Elite e Marita, una delle quattro mappe previste nel corso del Capitolo 4: Contro Ogni Previsione.

Collegata al filone narrativo che segue nel gioco gli eventi della Battaglia di Grecia, Marita è una mappa di medie dimensioni incentrata sulla fanteria, senza cioè prevedere veicoli da combattimento pesanti ma solo mezzi di trasporto leggeri con cui spostarsi velocemente tra i vicoli di una cittadina rurale abbarbicata sul versante di una montagna.

Pur senza essere impiegabili in battaglia, sia gli aerei che i carri armati potranno fornire supporto nei frangenti più tesi dello scontro a fuoco: anche per questo, gli autori di EA DICE hanno voluto focalizzarsi sulla verticalità del gameplay e sulle strategie da attuare utilizzando due nuove classi di soldati Elite. Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, l'update in questione interviene poi con dei bilanciamenti minori all'equipaggiamento e delle modifiche al netcode per garantirne una maggiore stabilità nelle sessioni online più concitate.

Il nuovo aggiornamento gratuito di Battlefield 5 dovrebbe essere già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso del Capitolo 5, atteso in autunno sulle medesime piattaforme, potremo sbarcare sulle spiagge infuocate di Iwo Jima per combattere la Guerra del Pacifico all'interno di un contesto ludico in multiplayer che promette di essere ancora più originale e impegnativo.