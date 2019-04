Battlefield 5 si aggiorna con la patch di Aprile, ecco tutte le novità

Battlefield 5 è stato aggiornato da Electronic Arts e DICE con la nuova patch di Aprile, che aggiunge diverse novità e migliorie al gioco, soprattutto per quanto riguarda, la modalità Battle Royale Tempesta di Fuoco, disponibile gratuitamente per i possessori del gioco.

Stando a quanto dichiarato da EA, con l'aggiornamento è stata migliorata la generazione del bottino, l'interazione con le casseforti e corretto alcuni problemi a livello grafico, oltre ad aver apportato dei cambiamenti anche in alcune meccaniche di gioco, come l'aver reso il lancia-bengala utilizzabile anche in acqua.

Sono state aggiunte inoltro un'icona per la postura del soldato, come quella già usata nel single-player, ed è aumentata la stabilità generale, grazie anche alla risoluzione di alcuni bug. Tutte le novità, i cambiamenti e le migliorie apportate dall'update sono elencate nelle patch note, diffuse da EA sul proprio sito ufficiale.

E voi avete già dato un'occhiata alla nuova modalità Battle Royale del gioco? Se doveste incontrare difficoltà, sul nostro sito potete trovare diversi aiuti, come la guida alla modalità Tempesta di Fuoco, per iniziare col piede giusto. Inoltre, date un'occhiata alla lista di armi e gadget del Battle Royale di Battlefield 5, e scoprite quali sono quelle che fanno più al caso vostro.