Battlefield 5: Amazon USA svela l'uscita dei pacchetti di Valuta premium

Superate le polemiche legate al cambio (e al successivo ripristino) dei parametri di gioco correlati al Time to Kill di Battlefield 5, i vertici di Electronic Arts si apprestano a modificare il sistema economico dello sparatutto di EA DICE con la vendita dei primi pacchetti di Valuta premium.

Sulle pagine dello store statunitense di Amazon sono infatti apparse le schede che informano gli utenti PC, PS4 e Xbox One della possibilità di prenotazione dei pacchetti di Valuta premium da spendere all'interno del negozio interno per le microtransazioni di Battlefield V.

Stando a quanto riportato dalla community del subreddit ufficiale di Battlefield, Amazon USA e l'Xbox Games Store americano indicherebbero il 18 gennaio del 2019 come la data di invio dei codici cartacei dei Boins, la valuta digitale acquistabile con denaro reale che si affiancherà alle già presenti Monete Compagnia che, invece, sono ottenibili partecipando alle attività multiplayer, agli eventi a tempo e alle missioni delle Storie di Guerra.

Le alte sfere di EA DICE, d'altronde, hanno più volte ribadito la volontà di introdurre la Valuta premium in un periodo non meglio precisato della fase post-lancio di Battlefield 5. I Boins, comunque, non dovrebbero stravolgere le dinamiche di gameplay e la progressione offerta dall'esperienza di gioco del titolo poiché potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per sbloccare oggetti estetici.

Sempre a proposito di Battlefield V, Electronic Arts ha recentemente deciso di rivedere al ribasso le stime di guadagno per l'anno fiscale 2019 a causa delle scarse vendite generate dall'FPS di DICE.