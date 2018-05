Battlefield 5: modalità, supporto post lancio, uscita e tutte le altre novità del reveal

L'evento di presentazione di Blattlefield 5 si è concluso poco fa. Nel corso della diretta, DICE e Electronic Arts hanno rivelato nuove informazioni riguardo l'ambientazione, le modalità, il supporto post lancio, la data di uscita e le piattaforme di riferimento.

Gli sviluppatori hanno aperto la diretta annunciando che il nuovo capitolo della serie sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e confermando il ritorno delle Storie di Guerra (già viste in Battlefield 1) che ci permetteranno di esplorare anche i fronti meno conosciuti del conflitto, come Rotterdam, le campagne francesi, il Nord Africa e la Norvegia.

Rivelata inoltre la modalità cooperativa per 5 giocatori Forze Combinate che offrirà missioni procedurali e nuovi obiettivi a cadenza regolare legati al sistema di progressione dei personaggi, dei veicoli e delle armi, che ci permetteranno di sbloccare Perks specifici che garantiranno diversi bonus e malus e con cui sarà personalizzare l'aspetto di armi e mezzi. L'elenco delle novità di Battlefiled V prosegue con Grandi Operazioni, l'evoluzione delle Operazioni di Battlefield 1 che porteranno i giocatori ad affrontarsi su quattro mappe differenti in quattro diverse modalità. DICE ha inoltre svelato di aver implementato un nuovo sistema di movimento per i soldati, fortificazioni e strumenti di distruzione mobili.

Dopo aver condiviso il trailer di debutto, gli sviluppatori hanno annunciato per la gioia dei giocatori che Battlefield 5 non avrà alcun Season Pass, il supporto post-lancio sarà infatti gratuito per tutti grazie al programma Venti di Guerra. Il gioco sverrà aggiornato periodicamente con contenuti inediti come nuove Storie di Guerra, modalità, mappe, armi, eventi a tempo e così via. Con questa mossa, DICE punta a creare una community ancora più grande e unita.

Battlefield 5 arriverà nei negozi il 19 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. È prevista inoltre una Deluxe Edition che permetterà agli acquirenti di giocare già dal 14 dello stesso mese. Gli abbonati EA e Origin Access potranno invece provare il nuovo FPS di DICE a partire dall'11 ottobre. Nessuna notizia, al momento, riguardo l'esistenza di un'eventuale Collector's Edition.