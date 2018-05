Battlefield 5: annunciata la modalità multiplayer Grand Operations

DICE ha annunciato durante l'evento di reveal di Battlefield 5 la nuova modalità multiplayer Grand Operations, la quale farà il suo debutto nel nuovo episodio della serie, la cui data di lancio sarà rivelata nei prossimi minuti.

Grand Operations si configura come una naturale evoluzione delle Operazioni di Battlefield 1, i giocatori si sfideranno su quattro diverse mappe ed altrettante modalità, l'esito di ogni battaglia influenzerà però alcuni elementi nelle partite successive. Con Grand Operations DICE vuole quindi spostare maggiormente il focus sul coinvolgimento della community, spingendo gli utenti a sfidarsi in una modalità che garantirà il massimo divertimento a tutti i giocatori.

Battlefield 5 è atteso per il 19 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre a Grand Operations torneranno anche le Storie di Guerra, come confermato durante il reveal di questa sera.