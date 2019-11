Battlefield 5: in arrivo un'importante modifica al TTK con l'update di dicembre

In un lungo intervento pubblicato su Reddit, gli sviluppatori di EA DICE promettono di migliorare l'esperienza di Battlefield 5 andando a modificare uno dei parametri più sensibili delle dinamiche di gameplay, ossia il Time to Kill (o TTK), la velocità con cui si viene abbattuti ingame nelle partite multiplayer.

A detta dei rappresentanti della sussidiaria svedese di Electronic Arts, l'aggiornamento di dicembre di Battlefield 5 modificherà i parametri TTK delle armi più utilizzate dagli utenti, andando così a impattare in maniera profonda sull'esperienza restituita dalle modalità multiplayer del kolossal sparatutto.

Le modifiche ai valori del Time to Kill che ci attendono con l'update 5.2 di Battlefield 5 cambieranno infatti il numero di colpi necessari ad abbattere un nemico, così come il rateo di fuoco e i danni arrecati dalle pallottole sparate dalle armi a corta, media o lunga distanza: grazie a questa importante novità, lo scopo dichiarato dei ragazzi di EA DICE è quello di spingere i giocatori a variare maggiormente gli equipaggiamenti utilizzati in battaglia.

L'altra grande innovazione a cui assisteremo con il lancio dell'aggiornamento di dicembre di BF5 riguarderà il sistema di puntamento e segnalazione dei nemici: a partire dall'update 5.2, per visualizzare l'icona rossa dei nemici entro un raggio di 15 metri non servirà puntare direttamente all'avversario ma basterà averlo nel campo visuale del proprio alter-ego. Così facendo, sarà molto più semplice notare la presenza dei soldati nemici che decidono di nascondersi nell'ombra a pochi metri di distanza dal giocatore, soprendendolo attraverso un'odiosa strategia conosciuta da tutti i cultori di FPS multiplayer come "camping".

Per quanto riguarda la modalità Battle Royale Invasion di Battlefield 5, invece, con ogni probabilità dovremo attendere fino ai primi mesi del 2020 per poter assistere alla sua introduzione nell'offerta contenutistica dello sparatutto in prima persona di EA.