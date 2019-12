Battlefield 5: in arrivo la mappa Isola di Wake e i server personalizzati

La prossima sarà una settimana da non dimenticare per tutti i giocatori di Capitolo 5: Guerra nel Pacifico, dal momento che a movimentare il Capitolo 5: Guerra nel Pacifico ci penserà l'arrivo dei tanto richiesti server personalizzati e della mappa Isola di Wake.

L'attivazione dei server personalizzati è prevista per lunedì 9 dicembre: grazie ad essi, gli utenti potranno creare delle partite su misura intervenendo su numerose impostazioni differenti, tra cui numero di giocatori (16,32 e 64), mappa e modalità. Gli admin potranno inoltre bannare i giocatori scorretti. Tenete presente, in ogni caso, che pur elargendo regolarmente punti XP, le partite sui server personalizzati non vi faranno avanzare di grado e/o capitolo in Venti di Guerra.

L'arrivo di Isola di Wake è invece fissata per giovedì 12 dicembre. Si tratta, probabilmente, della mappa di Battlefield più famosa di sempre, un vero e proprio classico "a ferro di cavallo" di medie dimensioni. Sull'Isola di Wake potrete combattere a distanza ravvicinata, attaccare frontalmente o accerchiare il nemico usando veicoli anfibi. Che dobbiate invadere o difendere, la struttura sandbox aperta vi permetterà di affrontare ogni situazione con approcci diversi, proprio come nella mappa originale. Sono ammesse unità di fanteria, velivoli, veicoli e imbarcazioni, mentre il ritmo di gioco varia da "veloce" in modalità sfondamento a "lento" in Conquista. Potete prepararvi a tornare sull'Isola di Wake guardando il trailer di presentazione e le immagini allegate a questa notizia.