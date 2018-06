Battlefield 5 avrà la modalità Battle Royale, la conferma da EA Play 2018

È iniziata da pochissimi minuti la conferenza EA Play 2018: dopo i saluti iniziali di rito e la presentazione pre-show, sul palco sono saliti i ragazzi di DICE per una prima presentazione di Battlefield 5. Tra le prime informazioni è arrivata la prima bomba: il nuovo capitolo della serie avrà la modalità Battle Royale.

Esattamente come Call of Duty Black Ops 4 anche il nuovo episodio della serie sparatutto targata DICE ed Electronic Arts abbraccia la Battle Royale: la notizia è arrivata direttamente dai vertici del team di sviluppo, che hanno aperto EA Play 2018.



In ogni caso, DICE ha confermato che la modalità Battle Royale non sarà disponibile al lancio di Battlefield 5 ma arriverà in un secondo momento, non è chiaro se nel corso del 2018 o durante l'anno successivo.