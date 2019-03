Battlefield 5: la Battle Royale Tempesta di Fuoco nel trailer ufficiale!

Electronic Arts ha pubblicato, come preannunciato con un teaser lanciato ieri, il gameplay trailer di Firestorm (Tempesta di Fuoco in italiano) la nuova e attesissima modalità Battle Royale di Battlefield V.

Il video si concentra in particolar modo sulle meccaniche di gioco, che non differiscono troppo da quelle di altri giochi del genere come Apex Legends, Fortnite e Call of Duty Blackout, da notare la presenza di velivoli come già confermato dai leak, mentre per quanto riguarda le armi non ci sono particolari sorprese, considerando anche l'ambientazione del gioco sarebbe stato difficile aspettarsi bocche da fuoco di stampo futuristico, come visto invece in Blackout.

Le battaglie di Tempesta di Fuoco vedranno impegnati 64 giocatori suddivisi in sedici squadre da massimo quattro elementi, purtroppo non è stato possibile raggiungere i 100 giocatori. La modalità Firestorm è sviluppata da Criterion e sarà disponibile da lunedì 25 marzo come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Battlefield V, gli sviluppatori hanno promesso inoltre ulteriori aggiornamenti e nuovi contenuti in arrivo nelle prossime settimane, con l'obiettivo di espandere ulteriormente la modalità Battle Royale dello sparatutto Electronic Arts.

Riuscirà EA a conquistare i fan del genere Battle Royale? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando Battlefield V Firestorm sarà finalmente disponibile per tutti.