Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4: scontro tra Beta, COD vince su Twitch

La Beta di Call of Duty Black Ops 4 Blackout ha attirato un maggior numero di spettatori su Twitch rispetto alla Beta di Battlefield V: non accadeva da alcuni anni, lo sparatutto DICE risulta infatti molto popolare sulle piattaforme di streaming, dove riesce solitamente a generare numeri maggiori rispetto a COD.

Ad oggi sembra che l'Open Beta di Battlefield V abbia registrato circa 150.000 spettatori medi su Twitch mentre nel caso di Call of Duty Black Ops 4 si parla di circa 367.000 spettatori, numeri raddoppiati rispetto a quelli dell'FPS targato Electronic Arts. La modalità Battle Royale (presente anche in Battlefield V, ma non disponibile dal lancio) sembra aver dato una spinta positiva al nuovo Call of Duty, in ogni caso è decisamente presto per sbilanciarsi riguardo il successo dei due sparatutto di punta della stagione autunnale.

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre, l'Open Beta è attualmente in corso su PlayStation 4, da venerdì 14 settembre anche su PC e Xbox One. Battlefield V arriverà invece il 20 novembre, un mese dopo la data inizialmente prevista, un rinvio voluto da sviluppatori e publisher per rifinire al meglio alcuni aspetti della produzione.