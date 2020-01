Battlefield 5: il Capitolo 6 Nella Giungla esce il 6 febbraio, tutti i dettagli

DICE ha finalmente svelato i primi dettagli del Capitolo 6 di Battlefield 5 intitolato Nella Giungla. L'update uscirà il 6 febbraio e includerà una nuova mappa e una serie di nuove armi: vediamo tutte le novità nel trailer ufficiale pubblicato da EA.

Nella Giungla introduce la nuova mappa Isole Salomone ambientata nel Pacifico. È una mappa molto intensa che risulta perfetta per la modalità Sfondamento. Dovrete avanzare dalle spiagge con le forze americane, entrare nelle profondità della giungla e puntare alla bandiera finale per la vittoria.

Questa mappa è disponibile anche in Conquista, Conquista a squadre e Deathmatch a Team. È stretta, intensa e, a detta degli sviluppatori, molto divertente da giocare. Isole Salomone è stata creata dallo stesso team di Operazione Locker e Foresta delle Argonne. Perciò potete aspettarvi un grande concentrato di azione in certe parti dell'arena.

Per far calare i giocatori nella parte, sono stati aggiunti alcuni nuovi elementi estetici da usare, oltre a una serie di nuove armi come la mitragliatrice Type 11 per la classe Supporto e la devastante carabina M2 per la classe Assalto. Potete inoltre sbloccare anche nuovi gadget: il Bazooka M1A1 e la mina Lunge.

Questa volta le ricompense saranno un po' diverse dal solito. Misaki, una comandante giapponese che potete aggiungere agli Élite, potrà essere sbloccata al grado 40. Ne arriveranno inoltre altri due nel corso del capitolo.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il debutto del Capitolo 6 di Battlefield 5 intitolato Nella Giungla è fissato per il 6 febbraio su PS4, Xbox One e PC.