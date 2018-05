Battlefield 5: confermato il ritorno delle War Stories, svelata la modalità Combined Arms

Interessanti novità emergono dall'evento di reveal di Battlefield 5, nuovo episodio della serie DICE. Electronic Arts ha infatti confermato il ritorno delle Storie di Guerra, già apparse in Battlefield 1 e riproposte anche in questo nuovo capitolo.

Le War Stories permetteranno di vivere le storie meno note della Seconda Guerra Mondiale, dalla Norvegia al Bombardamento di Rotterdam, fino all'esplorazione delle campagne francesi e l'esplorazione del Nord Africa. Il primo artwork diffuso da DICE mostra un personaggio femminile, probabile protagonista di una delle Storie di Guerra.

Annunciate anche la modalità Combined Arms cooperativa per cinque giocatori, che proporrà missioni procedurali e nuovi obiettivi a cadenza regolare. Gli obiettivi quotidiani saranno legati al sistema di progressione dei personaggi, delle armi e dei veicoli: utilizzando molto spesso una determinata arma o un veicolo si sbloccheranno dei Perks, a seconda dei quali installeremo bonus/malus di vario tipo, inoltre modificheremo così anche l'aspetto stesso delle armi e dei mezzi.



Restiamo in attesa di scoprire la data di uscita di Battlefield 5, in arrivo il 19 ottobre, il 14 per coloro che preordineranno la Deluxe Edition.