Battlefield 5: consigli e strategie per vincere nella modalità Conquista

La modalità Conquista di Battlefield 5 vede scontrarsi due squadre da 32 giocatori, con l'obiettivo di controllare una serie di punti sulla mappa. Di seguito vi daremo alcuni consigli da tenere a mente per affrontare al meglio questa modalità, così da vincere più facilmente le partite.

Entrambe le squadre iniziano con 600 punti in totale.

I punti vengono persi quando un giocatore della squadra muore o quando gli avversari controllano tutti i punti Conquista sulla mappa.

La prima squadra che si riduce a 0 punti perde la partita.

La velocità è la chiave per vincere le partite di Conquista. Vi consigliamo di salire a bordo dei veicoli già nelle prime fasi del match, e di raggiungere rapidamente i punti di Conquista vicini a voi. Arrivare prima degli avversari vi darà un grande vantaggio.

Rigeneratevi nei punti Conquista più lontani della mappa. Non c'è nessuno punto di spawn nelle zone di conquista vicine all'area di gioco iniziale.

Approfittate dei carri armati quando sono disponibili. Un carro armato può capovolgere la cattura di un punto Conquista, contando per almeno tre soldati.

Fondamentalmente, la modalità Conquista è una gara di velocità tra due squadre di 32 giocatori per catturare e mantenere i vari punti di controllo. Per conquistare un punto dovrete trovarvi nelle sue vicinanze: più resterete vicini alla bandiera, più rapidamente catturerete la zona.

Vi consigliamo di controllare la piccola barra orizzontale che si trova sotto la lettera del punto di Conquista: il colore rosso indicherà la presenza di soldati nemici nelle vicinanze. In tal caso preparatevi a combattere. Il punto potrà essere catturato solo se la vostra squadra (blu) occuperò più spazio nella barra rispetto alla squadra avversaria (rossa). Per fare un esempio, sarà impossibile catturare una zona se la state attaccando da soli, e ci saranno due o più giocatori nemici intenti a difenderlo. In altre parole, il gioco di squadra sarà di fondamentale importanza per catturare e mantenere i punti di Conquista.

Lo svolgimento della partita dipenderà anche dalla mappa in cui si svolge. Per avere qualche consiglio utile in merito, vi invitiamo a leggere la nostra Guida alle mappe multiplayer di Battlefield 5.