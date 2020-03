Battlefield 5: customizzazione dei Carri Armati in arrivo col nuovo update

Attraverso il consueto appuntamento settimanale con la propria community su Reddit, i rappresentanti di EA DICE hanno confermato la presenza del sistema per customizzare i Carri Armati tra le novità di Battlefield 5 a cui assisteremo con il prossimo update.

A partire dall'aggiornamento che porterà lo sparatutto di Electronic Arts alla versione 6.2, tutti i fan del gioco potranno personalizzare l'aspetto dei carri armati modificandone il pattern mimetico e la verniciatura di telaio e torrette.

Gli sviluppatori svedesi di DICE contano di implementare questa funzionalità con l'update di Battlefield 5 che potrà essere scaricato a partire dal 4 marzo su PC, PS4 e Xbox One, anche se non sappiano se i problemi ai server offline di EA riscontrati in questi giorni dagli utenti dei giochi della colosso videoludico statunitense cambieranno la scaletta di pubblicazione di questo aggiornamento.

A ogni modo, l'update 6.2 aggiungerà 37 elementi per la customizzazione estetica dei Carri Armati, ciascuno dei quali potrà essere sbloccato spendendo le monete digitali acquistate nel negozio interno o acquisite attraverso la normale progressione dell'esperienza multiplayer di BF5. In calce alla notizia trovate alcuni esempi delle verniciature, delle mimetiche e delle nuove personalizzazioni in arrivo nell'FPS di EA.