Battlefield 5: data di uscita annunciata, gioca in anticipo con EA/Origin Access

Electronic Arts ha rivelato la data di uscita di Battlefield 5, il nuovo attesissimo sparatutto DICE ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e in arrivo a ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nello specifico, l'edizione Standard uscirà il 19 ottobre mentre la Deluxe Edition garantirà l'accesso anticipato dal 14 dello stesso mese. Gli abbonati EA e Origin Access potranno provare il gioco con una settimana di anticipo, a partire dall'11 ottobre.

Nel momento in cui scriviamo non sono state annunciate eventuali Collector's Edition, i preordini di Battlefield 5 apriranno nelle prossime ore in edizione fisica Standard e Deluxe, nessun cenno al momento riguardo la Digital Deluxe Edition che dovrebbe comunque essere presente.

Battlefield 5 sarà disponibile dal 19 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, maggiori informazioni emergeranno nelle prossime ore.