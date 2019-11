Battlefield 5: i dataminer svelano Invasion, la modalità Battle Royale inedita con le Basi

Dopo aver assistito al lancio di Guerra nel Pacifico, i fan dello sparatutto ad ambientazione storica di EA DICE dovrebbero ricevere presto una nuova infornata di contenuti inediti, a giudicare dalle informazioni ottenute dai dataminer di BF5 attingendo ai file inattivi dell'ultimo update.

Secondo quanto scoperto dal programmatore dilettante conosciuto come Temporyal, l'universo FPS di Battlefield 5 verrà presto stravolto dall'introduzione di Invasion, una nuova modalità multiplayer competitiva di tipo Battle Royale che vedrà frapporsi due squadre da 32 giocatori all'interno di un'ambientazione di enormi dimensioni.

Pur sembrando concettualmente simili alle modalità Tempesta di Fuoco o Operazioni su Vasta Scala, le sfide Invasion si differenzieranno da esse grazie alla presenza delle Basi. La descrizione contenuta nei file nascosti di questa modalità illustrano infatti le Basi come delle strutture fondamentali per il raggiungimento della vittoria: le fazioni che si daranno battaglia dovranno distruggere le basi nemiche e proteggere le proprie, ottenendo così dei bonus e dei malus correlati all'integrità delle strutture.

Il datamining di Invasion sembra svelare cinque tipologie diverse di Basi, ciascuna in grado di stravolgere l'esperienza di gioco e spezzare gli equilibri degli scontri a fuoco: la Caserma, ad esempio, aumenterà la velocità con cui si rigenerano le truppe. Le altre strutture descritte dai dati nascosti nell'ultimo update di Battlefield 5 sono la Fabbrica (con cui avere accesso ai carri armati e ai mezzi pesanti), l'Aerodromo (per sbloccare gli aerei), la Stazione Radar (utilizzabile per individuare la posizione dei nemici) e il Cantiere Navale.

In attesa di scoprire se la modalità Invasion entrerà a far parte dei contenuti di BF5, o magari in quelli di Battlefield per PS5 e Xbox Scarlett, vi rimandiamo alla nostra prova del Capitolo V con Guerra nel Pacifico.