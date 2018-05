Battlefield 5: un Design Director di DICE risponde alle critiche sui personaggi femminili

Non è un mistero che la community non abbia preso particolarmente bene la presenza di soldati donne in Battlefield 5 e per questo hanno accusato Electronic Arts e DICE di aver "rovinato l'accuratezza storica" del gioco ambientato durante la seconda Guerra Mondiale. Accuse che però lo studio svedese ha rispedito al mittente.

Nei giorni scorsi è arrivata la risposta di Oskar Gabrielson, General Manager di DICE mentre nelle ultime ore è arrivato anche il parere di un Design Director dello studio (il cui nome non è chiaro) intervenuto su Reddit: "Prendo con filosofia i dislike al nostro trailer... rappresenta comunque il contributo di persone interessate alla serie. Non ho paura dell'odio, quanto dell'apatia... ho insisto tanto per avere le donne nel cast di Battlefield 5, ho una figlia e non vorrei mai dirle che non può usare un personaggio che le somigli solamente perchè è una ragazza... Penso di aver fatto una cosa buona, onestamente. Molte persone probabilmente giocheranno a Battlefield V nonostante i dubbi, forse impareranno qualcosa sulla storia o su se stessi, questo è parte del mio lavoro e ne sono contento."

Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile dal 19 ottobre (16 ottobre per coloro che prenoteranno la Deluxe Edition) su PC, PlayStation 4 e Xbox One, effettuando il preorder si otterrà l'accesso anticipato all'Open Beta, le cui date non sono ancora state annunciate.