Battlefield 5: DICE anticipa che la serie non sarà più la stessa, Battle Royale in arrivo?

Tutto sembra ormai pronto per l'annuncio di Battlefield 5, nuovo episodio della serie di sparatutto DICE. Alcuni fan hanno trovato un curioso Easter egg di Battlefield 1 che indica il 23 maggio come data del reveal ufficiale. Lo studio svedese, tuttavia, non si è fermato qui e ha ulteriormente stuzzicato i giocatori con un nuovo indizio su Battlefield V.

Nei giorni scorsi sono apparsi sul profilo Twitter ufficiale del gioco una serie di cinguettii all'apparenza privi di senso. Ben presto i fan si son resi conto che si trattava di messaggi scritti in codice morse (li trovate in calce) e hanno subito provveduto a tradurli. È emersa la seguente frase: "Ottimo lavoro, ma questo è solo l'inizio. Il campo di battaglia [Battlefield, ndr] non sarà più lo stesso".



Da questa semplice quanto misteriosa frase possiamo evincere due cose. Tanto per cominciare, pare che nei prossimi giorni verranno disseminati in rete altri indizi come questi, quindi i fan dovranno stare all'erta. Secondo, ma non meno importante, vengono anticipati profondi mutamenti alla serie, la cui natura è a noi completamente ignota al momento.

DICE ed Electronic Arts hanno confermato la presenza della campagna single player mentre da tempo si parla di una possibile aggiunta della modalità Battle Royale in Battlefield 5, tuttavia sembra che questa possa non essere pronta per il lancio e fare il suo debutto in un momento successivo. Infine, un insider ha rivelato che Battlefield V è in realtà solamente un nome in codice per nascondere l'esistenza di Battlefield Bad Company 3, che uscirebbe dunque nel 2018 al posto di Battlefield 5.



Non possiamo far altro che continuare a pazientare. A giudicare dagli indizi in nostro possesso, il nuovo Battlefield verrà svelato il 23 maggio, ma tornerà sicuramente a mostrarsi all'EA Play 2018, l'evento che la compagnia americana terrà in occasione dell'E3 2018 il giorno 9 giugno alle 20:00 (ora italiana).