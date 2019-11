Battlefield 5, DICE chiarisce: l'update di dicembre non modificherà il Time to Kill

L'annuncio dell'importante modifica del TTK di Battlefield 5 con l'update di dicembre ha allarmato non pochi appassionati dello sparatutto di Electronic Arts. Il team di EA DICE decide così di offrirci un chiarimento sui cambiamenti al gameplay di BF5 previsti con l'aggiornamento di fine anno.

Dalle pagine di Reddit, il Global Community Manager "PartWelsh" di EA ha spiegato che "non abbiamo deciso di cambiare il Time to Kill di Battlefield 5. Siamo onesti quando affermiamo di voler concentrarci sul bilanciamento di ciascuna arma e sul comportamento tenuto dai singoli elementi di equipaggiamento nelle diverse distanze di fuoco. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che a distanze estreme molte delle armi sono meno efficaci, ma non stiamo investendo il nostro tempo di sviluppo per cambiare il TTK di Battlefield V o per punire i giocatori più esperti che hanno imparato a fare i conti con questo sistema e si sono specializzati nei colpi critici alla testa".

A detta dell'alto rappresentante del team di EA DICE, quindi, l'intenzione degli sviluppatori svedesi non è quella di cambiare il TTK, ossia il parametro ingame che gestisce il numero di colpi e la distanza richiesta per abbattere il nemico di turno: "le modifiche che stiamo portando avanti sono il risultato di interventi pianificati con molta attenzione e servono per offrire un migliore punto di ingresso per i giocatori che vogliono cimentarsi con le sfide di Battlefield, ma anche per sostenere e premiare l'impegno degli utenti più attivi".

Gli interventi che caratterizzeranno l'aggiornamento di dicembre di Battlefield 5 dovrebbero essere propedeutici all'arrivo della modalità battle royale Invasion, con sfide tra due squadre composte da 32 giocatori incentrate sulla conquista di Basi capaci di offrire dei bonus strategici.