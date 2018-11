Battlefield 5: DICE conferma il cambio di TTD e TTK con il nuovo update

L'ultima scheda informativa pubblicata su Reddit dallo sviluppatore di Battlefield V Florian Le Bihan conferma la volontà di EA DICE di operare un'importante modifica alle meccaniche sparatutto del titolo con l'aggiornamento che arriverà in concomitanza con l'update dedicato al Capitolo 1 di Tides of War.

In base a quanto specificato dall'autore di DICE, i due elementi del gunplay attenzionati da questo update saranno il Time to Death (TTD) e il Time to Kill (TTD), ossa la velocità con cui si viene uccisi e il tempo necessario per abbattere l'avversario, il tutto a parità di salute, armi, classe di appartenenza ed elementi di equipaggiamento.

"TTK e TTD sono strettamente collegati", spiega Le Bihan confermando come "abbiamo notato che in partita gli utenti muoiono troppo spesso e troppo velocemente e si sentono frustrati a causa di tutto ciò, quindi stiamo cercando di capire come possiamo migliorare l'esperienza dei neofiti e dei giocatori più esperti".

Stando a quanto specificato dallo sviluppatore del nuovo capitolo di Battlefield, quindi, "stiamo investigando su tutti gli elementi del TTK e del TTD, ma anche del netcode, del feedback dei danni, della latenza e di altre componenti. Vogliamo raggiungere il livello di bilanciamento offerto dalle pistole, dove l'esperienza di gioco offerta è sana e coerente su tutte le piattaforme".

La nuova patch correttiva di Battlefield V, di conseguenza, sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 4 dicembre assieme al primo capitolo di Tides of War (Venti di Guerra), l'ambiziosa esperienza multiplayer che darà modo agli appassionati della serie di spezzare la relativa ripetitività delle battaglie online competitive "classiche" (specie dopo aver completato tutte le Storie di Guerra) e sbloccare ricompense ingame con sfide a tempo e attività che, a detta di EA DICE, promettono di offrirci delle non meglio specificate esperienze belliche tematiche.