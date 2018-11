Battlefield 5: DICE intende modificare il TTK e il TTD con i futuri update

Nel districarsi tra le domande postegli dai suoi follower su Twitter, lo sviluppatore di Battlefield 5 Florian Le Bihan si è lasciato scappare un'importante indiscrezione sulle modifiche che il team di EA DICE intende compiere alle dinamiche di gioco del loro sparatutto tramite uno dei futuri update.

Stando a quanto illustrato da Le Bihan, la sussidiaria svedese di Electronic Arts provvederà a cambiare i parametri di TTK e TTD delle meccaniche di gameplay.

Per venire incontro alle necessità di chi, magari, non conosce a menadito la terminologia più "professionale" degli sparatutto in prima persona, è lo stesso sviluppatore di DICE a spiegare cosa si cela dietro agli acronimi apparentemente anonimi di TTK e TTD.

Il primo termine, infatti, indica il Time to Kill, ossia la velocità con cui è possibile abbattere un nemico utilizzando una determinata arma, mentre il secondo ha a che fare con il Time to Death e registra, analizzando il tutto dalla prospettiva del giocatore abbattuto, la velocità con cui si viene uccisi a parità di salute, moltiplicatore di danni ed equipaggiamento difensivo dell'assalitore.

L'insieme dei due parametri influisce sull'intera impalcatura di gioco e determina le scelte che gli autori di videogiochi dall'anima sparatutto decidono di compiere con gli aggiornamenti e le patch delle proprie esperienze FPS, siano esse ambientate in un contesto prettamente singleplayer o all'interno di arene multiplayer.

A giudicare dalle dichiarazioni di Florian Le Bihan, quindi, i prossimi update di Battlefield V porteranno in dote dei cambiamenti al TTK e al TTD, anche se non sappiamo di che entità e in quali frangenti delle meccaniche di gioco (ad esempio, potrebbero coinvolgere solo delle determinate tipologie di armi o modalità).

Nell'attesa di conoscere nel dettaglio quali saranno gli interventi promessici da DICE, ricordiamo a chi ci segue che il prossimo aggiornamento di Battlefield V è previsto per il 4 dicembre e introdurrà il Capitolo 1 di Tides of War e una patch correttiva su PC, PlayStation 4 e Xbox One.