Battlefield 5: DICE promette migliorie per il supporto a DirectX Ray-Tracing

I titoli di DICE si sono sempre distinti per l'estrema cura riposta nel comparto tecnico, e Battlefield V non è stato da meno. Gli sviluppatori svedesi sono stati i primi ad implementare il DirectX Ray-Tracing, che rendono l'illuminazione e i riflessi incredibilmente naturali e realistici.

Il supporto, come spesso accade per le tecnologie neonate, non si è però rivelato perfetto. L'attivazione del DXR causa un decremento sostanziale delle prestazioni sulle nuovissime schede NVIDIA RTX 2070, 2080 e 2080 Ti, le uniche a supportarlo, come rilevato anche dal nostro Alessio Ferraiuolo nell'analisi di Battlefield V con Ray Tracing,

Fortunatamente, DICE è al corrente del problema: in un'intervista concessa ad Eurogamer.net, il rendering engineer Yasin Uludag ha assicurato che il team è già al lavoro a stretto contatto con NVIDIA per migliorare la situazione e ha già individuato diverse criticità da risolvere. Ad esempio, ha spiegato che il motore di gioco fa largo uso di una tecnica definita overlapped compute, che permette agli shader di girare in parallelo, una metodologia differente dall'async compute e dal simultaneous compute. Attualmente, un limite dei driver impedisce agli shader di lavorare in parallelo in determinate situazioni. Stando a quanto riferito, la risoluzione di questa problematica garantirà un buon miglioramento delle performance.

Questo descritto è solo una delle ottimizzazioni che verranno applicate. Purtroppo, non sono stati forniti dettagli sulla data di pubblicazione della patch correttiva. Prima di lasciarvi, ricordiamo che è possibile ottenere Battlefield V gratuitamente acquistando una scheda della serie NVIDIA RTX.